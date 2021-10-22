Kaftancıoğlu’nun yargılandığı, ‘Altun’un evinin fotoğraflanması’ davası: Talimat vermediğini söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin, hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme‘ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşması ertelendi.

Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan İstanbul’da, Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde izinsiz inşaat yaptığı iddiasının ardından konuyu gündeme getiren Cumhuriyet gazetesi ve Kaftancıoğlu ile Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kaftancıoğlu ile avukatları katıldı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı.

Kaftancıoğlu, emniyetteki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, “Her ne kadar, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan kamu davası açılmışsa da dava konusuna konu olan fotoğrafın incelenmesinde ortada herhangi bir özel hayattan bahsedilemeyeceği açıktır” dedi.

Kaftancıoğlu şöyle devam etti: “İddianamede belirtildiği şekilde her ne kadar özel hayatın gizliliğini ihlal ettirmeye azmettirme nedeniyle cezalandırılmam istenmişse de CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş’a müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi hususunda bir talimatım yoktur. Ben müştekinin nerede oturduğunu dahi bilmem”.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Fahrettin Altun’a karşı “özel hayatın ihlali suçuna azmettirme" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.



Kaftancıoğlu: “Suçu ortaya çıkaranı şeytanlaştırdılar, bugünkü mahkeme de bunun sonucu.”https://t.co/v0Yw5GTmBg pic.twitter.com/kYrQaL8ymH — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) October 22, 2021

Kaftancıoğlu şikâyetten vazgeçme olursa kabul edeceğini ve suçsuz olduğunu dile getirerek beraatini talep etti.

Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, dava dosyasında atılı suça ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını söyleyerek, daha önce başsavcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı. Demir, Kaftancıoğlu’nun beraat etmesini talep ederken Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde de aynı olaya ilişkin yargılama yapıldığına değinerek dava dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Şikâyetçi avukatı Abdulmelik Yavaşçı ise, “Sanık her ne kadar talimatı olmadığını beyan etmişse de dosyaya sunacağımız flaş bellekteki görüntülerde görüleceği üzere verdiği talimat hem sanık tarafından hem de talimatı verdiği Suat Özçağdaş tarafından defalarca ikrar edilmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme duruşmaya gelmeyen iki tanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaların birleştirilmesi hususunda yazılan müzekkereye de cevap verilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.