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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ücret artışı enflasyonu ne kadar etkileyecek?

Asgari ücret 6 milyonun üzerinde kişiyi doğrudan ilgilendiriyor ve ülke genelinde etkisi oldukça yüksek. TL’de bu sene yüzde 50’yi aşan değer kaybı da dikkate alındı ve dün asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Sene başında 384 dolar olan asgari ücretin zamlı hali ise ancak 274 dolara ulaşabildi ve kurdaki artışla bu erime devam ediyor. Dolar kuru son olarak bugün 16 lirayı da geçerek 17 liraya doğru ilerliyor.

Enflasyon tarafında da şu an için işler oldukça kötü gözüküyor. Yüzde 21,31’le üç yılın zirvesinde bulunan resmi enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30’lu seviyelerin görülmesine kesin gözüyle bakılıyor.


Ayrıca oran olarak oldukça dolgun gelen asgari ücret zammının enflasyona da önemli etkisi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın (MB) 2021 ilk enflasyon raporunda yayınladığı bir değerlendirmedeki dört farklı yöntemle yapılan hesaplamalara göre dün yapılan asgari ücret artışın TÜFE’ye yükseltici etkisi yüzde 3,5 ila yüzde 10 arasında kaydedilecek.

Ekonomistler MB bulgularındaki hesaplamaların geçmiş dönem istihdam verilerini baz aldığını ancak daha güncel olanı gelene kadar iyi bir gösterge olduğunu belirtiyorlar.

MB’nin çalışmalarında konuyla ilgili şunlar kaydediliyor: “Nominal asgari ücrete gelen yüzde 1’lik pozitif bir şok bir yıl sonunda tüketici enflasyonunu 0,06 ila 0,08 puan civarında yükseltmekte; etki büyük ölçüde iki çeyrek içerisinde tamamlanmaktadır. Çalışan kişi başına ücret tanımı esas alındığında yüzde 1’lik ücret şokuna enflasyonun verdiği tepki ise 0,10 puan civarında tahmin edilmektedir. Analiz, ücret ve istihdam etkisini birlikte içeren toplam işgücü ödemeleri üzerinden yapıldığında, 1 puanlık pozitif şokun tüketici enflasyonunu bir yıl sonunda 0,2 puan artırdığı izlenmektedir.”

MB eski başekonomisti Hakan Kara dün twitter paylaşımında, “Asgari ücretin işverene maliyetinin yüzde 40 olarak belirlenmesi bu sene en az yüzde 40 düzeyindeki bir enflasyonun şimdiden kabul edildiğini gösteriyor” demişti.

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