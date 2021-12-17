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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, TÜSİAD’ı aramış: Herkes konuşmalı artık, herkes!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin ‘intihara sürüklendiğini’ belirterek herkesin konuşmasını istedi, erken seçim talebini yineledi.

ABD Doları TL karşısında değer kazanarak günü 16,5 seviyesinde kapatmıştı. Avro ise 18,6’ya kadar yükselmişti. Son günlerde peş peşe gelen zamlarla resmi enflasyonun da katlanacağı belirtilmişti.


CHP lideri, Twitter’dan şunları yazdı: “TÜSİAD başkanını aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.

Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!”

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