Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalı

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, TL’nin döviz karşısındaki rekor değer kaybını yönetim sistemine bağladı, erken seçim istedi.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla şunları yazdı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez.



Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz.



Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 17, 2021

ABD Doları TL karşısında son günlerde değer kazanarak günü 16,5 seviyesinde kapatmıştı. Avro ise 18,6’ya kadar yükselmişti. Son günlerde peş peşe gelen zamlarla resmi enflasyonun da katlanacağı belirtilmişti.