Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalı

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, TL’nin döviz karşısındaki rekor değer kaybını yönetim sistemine bağladı, erken seçim istedi.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla şunları yazdı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır.”


ABD Doları TL karşısında son günlerde değer kazanarak günü 16,5 seviyesinde kapatmıştı. Avro ise 18,6’ya kadar yükselmişti. Son günlerde peş peşe gelen zamlarla resmi enflasyonun da katlanacağı belirtilmişti.

Borsa İstanbul tepetaklak

Motorin, benzin ve LPG’ye zam

Merkez Bankası’ndan beşinci müdahale

Dolar 17’yi de gördü

SON HABERLER

Dolar 17’yi de gördü

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası yeni tarihi zirveye çıktı.

KLİMİK, Omicron’a karşı aşı önerilerini güncelledi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Omicron varyantının oluşturduğu yakın tehdit nedeniyle aşılanma önerilerini güncelledi. Buna göre hatırlatma dozlarının uygulanmasının korunmayı arttırdığı belirtildi.