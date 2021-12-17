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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul tepetaklak

Dövizle birlikte yukarı yönlü seyir izleyen Borsa İstanbul’da işler tersine döndü. BİST 100’de günlük kayıp yüzde 9’u aştı. Endekse iki kez devre kesici geldi.

Fotoğraf: Reuters

Son 43 işlem gününde sadece üç gün gerileyen BİST 100 endeksinde bugün kayıplar sert oldu.


Satışlarla kaybın yüzde 5’e ulaşması sonrası endekse devre kesici geldi. İlk devre kesicinin ardından seans 16.54’ten itibaren yeniden başladı. Ancak işlemlerin başlamasının ardından devre kesici bir kez daha çalıştı. Seansın 17.24’ten itibaren bir kez daha başlaması sonrası ise yüzde 9’u aşan kaybın bir kısmı telafi edildi.

BİST 30 tarafında da yüzde 10’a yaklaşan kayıplar görüldü.

Analistler şu an için sert satış dalgasının arkasında bir haber akışı bulunmadığını dile getiriyor. Ancak panik satışları, algoritmaların çalışması ve kredili işlemlerinin kapanmasının satışların derinleşmesine neden olduğu düşünülüyor.

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