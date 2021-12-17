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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’nın beşinci müdahalesinin boyutu 2 milyar doları bulmuş

Merkez Bankası’nın (MB) bugün doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutarın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası, dolar/TL’nin 17.14’e ulaşmasının ardından piyasaya beşinci kez müdahale etmişti. Bankanın açıklamasında, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denmişti.


BloombergHT’nin aktardığına göre beşinci müdahalede tutar yaklaşık 2 milyar dolar.

MB daha önce 1 Aralık’ta yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’ta yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki yaklaşık 500 milyon dolar 13 Aralık’ta ise yaklaşık 2,5 milyar dolarlık müdahalede bulunmuştu. Bugünkü son müdahaleyle rakamın 6 milyar dolar seviyesine yükseldiği tahmin ediliyor.

MB dün yüksek enflasyona rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmış ve eylül ayından bu yana 500 baz puanlık indirime ulaşmıştı.

Ekonomist ve iktisatçılar, kurdaki hızlı yükselişin en önemli nedenini uygun olmayan piyasa koşullarında yapılan faiz indirimleri olarak gösteriyor.

Erdoğan ise faiz indirimlerinin yatırım, istihdam ve ihracatı artıracağını, Türk ekonomisinin cari fazla verdikçe de kurun dengeye gireceğini savunuyor. Ancak söz konusu model çoğu akademisyen tarafından bilimsel gerçekliklerden uzak olarak değerlendiriliyor.

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