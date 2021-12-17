Motorin, benzin ve LPG’ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine 1,14 TL benzine 69 kuruş LPG’ye ise 70 kuruş daha zam yapıldığını duyurdu. Zam bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Ankara’da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir’de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.
Motorin
Ankara’da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir’de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.
LPG
LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul’da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir’de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.