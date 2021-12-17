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Yaramazlara biraz batar!

Otobüs bilet fiyatı uçağı yakaladı

Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini de yakaladı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk 230 TL’den başlıyor.

Fotoğraf: AA

Covid-19 salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasite sınırlaması bilet fiyatlarını iki katına çıkarmıştı. Ancak mart ayında kaldırılan yüzde 50 boş koltuk sınırlamasından sonra da şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi.


Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini de yakaladı. Örneğin, İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL’den başlıyor. Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynuyor. Bazı rotalarda döviz bazlı alınan geçiş ücretleri de etkili.

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