O sırada Fransa’da: Brüt asgari ücret 1603 avroya çıkıyor

Fransa’da asgari ücret, bu yılki enflasyon oranı dikkate alınarak düzenlenecek.

euronews. Türkçe’nin haberine göre Fransa İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından yayınlanan raporda bu yıl yapılacak asgari ücret artışında enflasyon artışının da hesaba katılacağı belirtildi.

Raporda 2022 yılından itibaren asgari ücrette yüzde 0,9’luk bir artış olacağı öngörüldü.

Geçen yıl 34,89 avro artışla, bürüt asgari ücret 1589,47 avro olmuştu. Bu yılki artış sonrası bu ücretin 1603 avroya yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’de 234 avro

Türkiye’de yeni zamla birlikte net 4250 liraya çıkarılan asgari ücret bugünkü kurdan yaklaşık 234 avro ediyor.

Fransa’da asgari ücretliler için saat başına bürüt ücret de 10,48 avrodan 10,57 avroya çıkacak.

Fransa’da gelecek yıl enflasyonun yüzde 2,6’nın altında kalacağı öngörülüyor. Satın alma gücünün ise gelecek yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 0,5 kadar düşmesi bekleniyor.

Hükümet, özellikle artan enerji fiyatları nedeniyle aylık 2 bin eurodan az kazananlara maddi destek veriyor.