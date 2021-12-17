Son 24 saat: 18 bin 141 vaka, 190 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 354 bin 857 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüsü tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Koca, şu ifadeleri kullandı: “Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz.”