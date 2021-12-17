Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 18 bin 141 vaka, 190 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 354 bin 857 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüsü tablosunu Twitter hesabından paylaştı.


Koca, şu ifadeleri kullandı: “Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz.”

SON HABERLER

KLİMİK, Omicron’a karşı aşı önerilerini güncelledi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Omicron varyantının oluşturduğu yakın tehdit nedeniyle aşılanma önerilerini güncelledi. Buna göre hatırlatma dozlarının uygulanmasının korunmayı arttırdığı belirtildi.