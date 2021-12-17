Sadettin Saran’dan ‘Fenerbahçe’ açıklaması: Aday olacağım

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Saadettin Saran, bir sonraki seçimli genel kurulda kulüp başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Fenerbahçe’de son yıllarda başarı sağlanamaması nedeniyle Başkan Ali Koç tartışılan isim haline gelmişti. Sadettin Saran, Ali Koç’u ilk başkanlık adaylığında Aziz Yıldırım’a karşı desteklemişti. Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde ikinci kez kulüp başkanı olmuştu. Koç’un üç yıl daha görev süresi devam ediyor.

Fenerbahçe’deki kötü gidiş bu sene de sürüyor. Sarı lacivertli ekip teknik direktör arayışında.

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Saran, “Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer” ifadelerini kullandı.