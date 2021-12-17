Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a göre camiler üniversitelerin ‘süsü’ymüş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin üniversitelerin süsü olduğunu söyledi.

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AA’nın aktardığına göre Artvin Çoruh Üniversitesinin Seyitler Yerleşkesi’ndeki cami açılışında konuşan Erbaş şu ifadeleri kullandı: “Bu üniversitenin içindeki gençlerin camide namazlarını kıldıktan sonra, caminin mutlaka bir kütüphanesi, kitaplığı da olacaktır, kütüphanesinden bir kitap alarak caminin duvarına yaslanıp okuyabileceği, camimizin imamının cami derslerine iştirak ederek temel dini bilgilerini ulum-u İslamiye ile bilgilerini tazeleyebileceği, geliştirebileceği bir mübarek mekan olacak inşallah. Camilerimiz kampüslerin süsüdür, üniversitelerimizin süsüdür.“

Rektörler ‘camimiz yok’ diye müracaat ediyormuş

Diyanet İşleri başkanı olduktan sonra rektörlerin, “Kampüsümüzde cami yok” diyerek müracaat ettiklerini ya da inşaatı sürenler için desteklerini istediklerini anlatan Erbaş “Bu bizi mutlu ediyor. Rektörlerimizin bizatihi cami inşaatını duymuş olması, bu ihtiyacı hissetmiş olması bizim için çok büyük bir mutluluk. O yüzden valilerimiz bu ihtiyacı hissediyorlar ve zaman zaman bizi arıyorlar destek istiyorlar” dedi.

‘Her kampüse cami arzusu’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite kampüslerinde camilere çok önem verdiğini ifade ederek, “Her kampüste bir cami olmasını arzu ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da buna destek veriyor” ifadelerini kullandı.