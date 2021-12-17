‘Sex and the City’nin yıldızı iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor

‘Sex and the City’nin Mr. Big’i Chris Noth iki kadının tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.

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The Hollywood Reporter’a Zoe ve Lily takma isimleriyle konuşan iki kadın 2004 ve 2015 yıllarında oyuncunun tecazüvüne uğradığını anlattı.

Derginin haberinde iki kadının birbirini tanımadığı belirtildi.

Şimdi 40 yaşında olan Zoe, 22 yaşındayken West Hollywood kentinde oyuncunun evinde Noth’un tecavüzüne uğradığını anlattı.

31 yaşındaki Lily ise oyuncu 60 kendisi 25 yaşındayken, oyuncunun New York’taki evinde kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Haberde Zoe’nin o dönemki patronu, bir cinsel saldırı tedavi merkezi ve Lily’nin bir arkadaşıyla da görüşüldü. İfadeleri kadınların iddialarını doğruladı.

67 yaşındaki Noth tecavüz iddialarını redderek şunları söyledi: “Yıllar öncesinde tanıdığım bu insanların bana karşı yaptığı suçlamalar kategorik olarak yanlış. Hikayeleri 30 yıl öncesinden de olabilirdi, 30 gün öncesinden de… Hayır her zaman hayır demektir. Bu asla geçmeyeceğim bir çizgi. İlişkiler rızayla oldu. Bu hikayelerin zamanlamasını sorgulamamak güç. Neden şimdi ortaya çıktıklarını bilmiyorum ama ben bu kadınlara saldırıda bulunmadım.”

Zoe, 2004’te Noth ve başka ünlülerle iş yapan bir şirketin çalışanı olduğunu, flört olarak tanımladığı konuşmaları sonrası Noth’un davetini kabul ederek evine gittiğini ve tecavüze uğradığını ifade etti. Sonrasında bir arkadaşının ısrarı üzerine hastaneye gidip dikiş attırdığını ancak kendisiyle görüşen polise saldırganın kim olduğunu açıklamadığını anlattı.

Zoe’nin patronu ve psikolojik destek aldığını söylediği merkez ayrıntılara girmeden iddiaları doğruladı.

Lily ise 2015’te bir gece kulübünde tanıştığı ve hayranı olduğu Noth ile içki içtiğini, ardından evine gittiklerini ve orada tecavüze uğradığını anlattı.

Haberde ikili arasında geçtiği belirtilen mesajlaşmaya da yer verildi. Noth’un “Sormak zorundayım, geçen hafta hoşuna gitti mi? Ben çok eğlendim ama senin nasıl hissettiğinden çok emin değilim” diye yazdığı belirtilirken, Lily’nin “Arkadaşlığın hoşuma gitti, güzel sohbet ettik ama kendimi biraz kullanılmış hissettim” diyerek cevap verdiği aktarıldı.

Noth 2012’den bu yana oyuncu Tara Wilson ile evli. Çiftin iki çocuğu var.