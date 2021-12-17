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Yaramazlara biraz batar!

Sanayiciler Merkez Bankası’nı şaşkınlıkla izliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası’nın döviz kuruna beşinci müdahalesi sonrası tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Bahçıvan, “Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz” dedi.


MB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen dün 100 baz puanlık faiz indirimi daha yapmıştı. Dört toplantıda yapılan toplam faiz indirimi ise 500 baz puana ulaştı.

Ekonomist ve iktisatçılar, TL’deki hızlı kaybın en önemli nedenini uygun olmayan piyasa koşullarında yapılan faiz indirimleri olarak gösteriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise faiz indirimlerinin yatırım, istihdam ve ihracat ortamını artıracağını, Türk ekonomisinin cari fazla verdikçe de kurun dengeye gireceğini savunuyor. Ancak söz konusu model çoğu akademisyen tarafından bilimsel gerçekliklerden uzak olarak değerlendiriliyor.

Eylül ayında başından bu yana TL yaklaşık yüzde 50 değer kaybederken, dolar kuru 8,30’lu seviyelerden 17 liranın üstüne kadar geldi.

Merkez Bankası’ndan beşinci müdahale

Dolar 17’yi de gördü

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