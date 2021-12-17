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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan, ‘cumhurbaşkanlığı’ sorusuna yanıt: İttifak karar verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri’de bir esnafın, cumhurbaşkanı olmak isteyip istemediğine yönelik sorusunu, “Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek” diyerek yanıtladı.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için gittiği Kayseri’de, Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Cuma namazını tarihi Hunat Camisi’nde kılan İBB başkanı, Cumhuriyet Meydanı Millet Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı.


İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) ‘Ben bu dükkanı satın almak istiyorum’ diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır.”

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