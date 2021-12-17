‘Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkar’ diyen milletvekili özür diledi

Hindistan’da, “Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkarın” diyerek ‘espri’ yapan Karnataka eyaletinin milletvekili özür diledi.

Fotoğraf: economictimes.indiatimes.com

Hindistan Ulusal Kongresi’nden KR Ramiş Kumar adlı milletvekili, dün, meclis başkanı Vişveşvar Hegde Kageri’nin, mecliste tartışma yaşanması sonrasında duyduğu rahatsızlığı anlatmak amacıyla milletvekillerini kontrol etmekte zorlandığını, çaresiz kaldığını ifade etmesinin üzerine, “Bilirsiniz bir söz vardır. Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkaracaksınız” dedi. Kageri ve bir grup milletvekili güldü.

Ancak başta kadın milletvekilleri olmak üzere herkes Kumar’ın söylediklerini ‘komik’ bulmadı. Kendi partisinden ve Hindistan Halk Partisi’nden kadın milletvekilleri, Kumar’ın duyarsız davrandığını belirterek onu protesto edeceklerini açıkladı.

Hindistan Halk Partisi’nden Purnima Sirinivas, “Kadınlara saygısı yok bunu anladık” dedi ve başkanın gülmesini eleştirdi. Kendi partisinin milletvekili Rupakala M. ise, “Cinsel saldırıya uğrayan bir kadın hayatı boyu travma yaşar. Bu konuyu böyle alakasız yerlerde dile getirmek çok çirkin” ifadelerini kullandı.

Kumar, bugün, özür dilemek zorunda kaldı. Bugünkü meclis oturumunda, açık yüreklilikle söyledikleri nedeniyle incinen herkesten özür dilediğini belirterek, “Kadınları yaralamak, hakaret etmek gibi bir amacım yoktu. Meclisin prestijini sarsmak da istemedim” dedi.

Kageri ise “Hepimiz kadınlara saygı duyuyoruz. Konuyu gündeme getirmenin ve ihtilaf çıkarmanın gereği yok” ifadelerini kullandı.

Karnataka eyaletindeki bir sivil toplum kuruluşu Kumar’dan şikayetçi olarak validen hakkında adli işlem yapmasını istedi.

Kumar, 2019’da da yolsuzlukla ilgili konuşurken kendisini bir ‘tecavüz mağduru’na benzetmiş ve tepki çekmişti. Bir gün sonra partisinin kadın milletvekillerinin talebiyle özür dilemişti.

Hindistan’da, her yıl on binlerce kadın tecavüze uğruyor.