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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de bu yıl psikoloji odaklı dizilere ilgi arttı

Türkiye’de 2020-2021 sezonunda psikoloji odaklı dizilere ilgi arttı.

Estima Araştırma’nın, 81 ilden Türkiye’yi temsil eden her sosyoekonomik statüden (SES) insanlarla görüşülerek elde ettiği verilere göre her 10 kişiden dokuzu düzenli olarak televizyon izliyor. Her 10 kişinin yedisinin de düzenli takip ettiği diziler var.


Psikoloji temalı dizilere ilgi artıyor

Dizi izleyicilerinin yüzde 90’ı ise -ağırlıklı olarak 45-54 yaşları arasındaki ev kadınları olmak üzere- ‘gerçek hayat hikayelerini’ konu almış dizileri beğendiklerini belirtiyor. Son yıllarda TV’deki yerini artıran ‘psikoloji’ temalı dizilere olan ilgiyse artışta.

Araştırmaya katılanların son bir yılda dikkatle takip ettiği diziler listesinin başında yüzde 46 ile ‘Kırmızı Oda’, yüzde 42 ile ‘Masumlar Apartmanı’ ve yüzde 37 ile ‘Camdaki Kız’ dizileri geliyor. Üç dizi de psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanlarından uyarlama.

En çok etkilendikleri dizi karakteri sorulduğunda akla gelen ilk iki karakter Masumlar Apartmanı’ndan ‘Safiye’ ve Kırmızı Oda’dan ‘Sadi’ oluyor.

Diziler psikolojik destek alışta artış yaşattı

Buna göre katılımcılardan yüzde 65’i psikoloji odaklı dizileri izleyerek konuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştığını belirtiyor. Bu eğilim, özellikle, AB SES Grubu’na mensup, metropollerde yaşayan, evli kadınlarda daha baskın olarak ortaya çıkıyor.

Araştırma, psikoloji içerikli dizileri izleyen her 10 izleyiciden sekizinde çocuklarına karşı daha özenli davranma yönünde bir etki yarattığını gösteriyor.

Ranini TV haberine göre araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise toplumsal şiddet, kadına şiddet ve kişinin kedine uyguladığı şiddete karşı farkındalıkların da arttığının belirtilmesi. Psikoloji temalı dizileri izleyenlerin yüzde 26’sı da sorunlarını gizlemektense inisiyatif alarak etrafındakilere bahsetmeye başladığını söylüyor. Özellikle metropolde yaşayan kadınların yüzde 10, bu dizileri izledikten sonra psikolojik destek almaya başladığını belirtiyor.

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