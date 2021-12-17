Dolar kurunun 17 lirayı aşması sorası TOBB’dan acil önlem çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda yaşanan çalkantının ve döviz kurlarının geldiği seviyenin bir çok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz.”

Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor.



Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) December 17, 2021

Dolar kurunda sene başından bu yana yüzde 116’ya ulaşan artış yaşarken, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda dün 100 baz puanlık faiz indirimi daha yapmıştı. Dünkü indirimle birlikte eylül ayından bu yana yapılan faiz indirimleri toplamda 500 baz puana ulaştı. Şu anda yüzde 21,31 seviyesinde bulunan resmi enflasyonun da önümüzdeki aylarda yüzde 30’lu seviyelere ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son olarak bugün dolar/TL’nin 17 lirayı aşmasının ardından Merkez Bankası piyasaya beşinci kez müdahale etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan MB’nin döviz kuruna müdahalesinin ardından şunları söylemişti: “Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz.”

Ekonomist ve iktisatçılar, TL’deki hızlı kaybın en önemli nedenini uygun olmayan piyasa koşullarında yapılan faiz indirimleri olarak gösteriyor. Erdoğan ise faiz indirimlerinin yatırım, istihdam ve ihracatı artıracağını, Türk ekonomisinin cari fazla verdikçe de kurun dengeye gireceğini savunuyor. Ancak söz konusu model çoğu akademisyen tarafından bilimsel gerçekliklerden uzak olarak değerlendiriliyor.