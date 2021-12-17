Bakanlığa bağlı ajans da parayı dövize yatırmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın turizmcilerden toplanan vergiden aldığı payı dövize çevirerek bankaya yatırdığı ve faiz aldığı öğrenildi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Devletin kendisine verdiği TL’yi gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır” sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Ancak devletin bazı kurumlarının da buna uymadığı görülüyor.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre ajansın 2020 yılı denetim raporunda, ajansın vadeli mevduat hesabındaki paraların döviz cinsinden detayları paylaşıldı. Rapor, ajansın 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, kasasındaki parayı dövizde değerlendirdiğini ortaya koydu.

Ajansa yönelik bağımsız denetim şirketine hazırlatılan denetim raporunda, ajansın vadeli mevduat hesabında TL cinsinden 113,1 milyon bulunduğu belirtilirken hesapta 13,3 milyon avro, 4 milyon dolar ve 1 milyon 291 bin de sterlin bulunduğu bildirildi.

Bakan Ersoy yönetim kurulu başkanı

Yalçın Lokmanhekim’in genel müdür olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yönetim kurulu başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Ajansın yönetim kurulu kadrosunda THY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı da yer alıyor.