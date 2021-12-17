Asgari ücretli için AGİ kalkıyor

Asgari ücretin bundan böyle gelir vergisinden muaf tutulması nedeniyle asgari ücretli çalışanlar artık asgari geçim indirimi (AGİ) alamayacak.

AGİ, gelir vergisinden düşülen tutarı ifade ediyor.

Asgari ücrete yüzde 50,54 zam getirilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacağını duyurmuştu.

Vergi muafiyeti sağlayacak değişiklikler için yasal düzenleme gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi kaldırılacak.

AGİ de herhangi bir düzenlemeye gerek duyulmaksızın asgari ücretli çalışanlar için uygulamadan kalkacak.

Asgari ücret harici çalışanların alacağı AGİ tutarlarıysa her sene olduğu gibi kişinin medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösterecek. Tutar, asgari ücret zammı kadar artacak.

Yeni tutarlar şöyle: