Kılıçdaroğlu A Haber’e seslendi: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinden çelişkili hareket ettiğini öne süre A Haber’e yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu önceki gün asgari ücrete ilişkin konuşmasında “Yılbaşında 384 dolar karşılığı 2 bin 825 lira para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki onu da aştı. Dolar kuru 14 lira hesap edilirse bugün itibariyle 5 bin 376 lira işçiye para verilmesi lazım” demişti.

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2022 için asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu duyurmuştu.

Ardından Kılıçdaroğlu Twitter hesabından CHP belediyelerinde en düşük ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurduğu bir mesaj yayınlamıştı.

İktidara yakın A Haber de bunun üzerine CHP liderinin ‘bir yaman çelişkiye daha imza attığını’ öne sürdüğü bir haber yayınladı. Haberde “Partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu, önceki gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı” ifadelerine yer verildi.

Twitter hesabından bu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu A Haber’e şöyle seslendi: “Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5 bin 376 TL değil, 5 bin 500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.”