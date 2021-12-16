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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: CHP belediyelerinde en düşük ücret 4500 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde en düşük ücretin 4500 lira olacağını kaydetti.

2022 yılı için asgari ücret 4 bin 250 lira olarak belirlenmişti.


CHP lideri Twitter paylaşımındaki videoda iktidara kurulmasını önerdiği ‘kara kış fonu’nu da partisinin belediyelerinin kuracağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinden seslendiği videoda şunları söyledi: “Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin.

Bu rezaletler dünyada ilk kez yaşanmıyor. TÜİK rakamlarla oynuyor ya, bu geçmişte Yunanistan’da da yapıldı. Avaneler gitsin bir baksınlar. Bu rakamlarla oynayanların sonu nice oldu. Açlığı algıyla yönetemezsiniz. Bu intihar yolculuğunda bu trenden en yakın durakta inin. Aklı başında herkes inmeye başladı. Siz de inin. Erdoğan kendisi atsın bu akıl dışı ekonomi kararlarına.”

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