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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ve tüm ücretlere vergi düzenlemesi

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi, diğer tüm ücretlerde ise asgari ücret oranında gelir ve damga vergisi kaldırılıyor.

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2022 yılı için asgari ücret 4 bin 250 lira olarak belirlenmişti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin, diğer tüm ücretlerde ise asgari ücret oranında gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlık asgari ücretin brüt ve net halini ve kesintileri içeren bir tablo da yayınladı.

Bakanlığın tablosuna göre brüt asgari ücret 5 bin 4 TL. Yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 işsizlik sigorta primi ve kesintiler toplamı çıkartıldığında işçinin ele 4 bin 253 TL 40 kuruş geçecek.

Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise yüzde 15,5 sigorta payı, yüzde 2 işsizlik sigorta primiyle 5 bin 879 TL olarak hesaplandı.

2021 yılında asgari ücretten yüzde 15 gelir vergisi ve yüzde 0,75 damga vergisi alınmıştı. Buna göre asgari ücretli bu yıl 187,82 TL gelir vergisi ve 27,15 damga vergisi olmak üzere 214,15 TL vergi ödemişti.

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