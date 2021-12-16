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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022 yılında 4 bin 250 lira asgari ücret uygulanacağını duyurdu.


Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Asgari ücretin bir ‘seçim yatırımı’ olmadığını düşünen Kılıçdaroğlu, 2020’nin başında asgari ücretin 384 dolar olduğunu şimdi ise çok daha düşük bir sayı (274 dolar) olduğunu kaydetti. CHP lideri “Seçim yatırımı olarak algılanabilmesi için enflasyonu kontrol etmeleri lazım” dedi.

Karamollaoğlu ise şunları kaydetti: “Enflasyonun yüksek olduğu dönemde rakamların üzerine odaklanmak doğru bir yaklaşım olmuyor. İnsanlar dünyada geçerli bir para birimi için ya avro ya da doları kullanıyor. Ben de dolardan bahsederek bu konuyu gündeme getirmek istemem. Dış ticaretimizi dolarla yapıyoruz. Dış borcumuzu Türk Lirası’yla ödemiyoruz ki.

Asgari ücret eğer açlık sınırının altında kaldıysa, enflasyonun altında kaldıysa bu zam zam değildir, artıştır diyebiliriz. Geriye gitmiş öyle gözüküyor. İnşallah bundan sonraki enflasyon rakamları biraz daha yavaş artar da zararı asgari ücretle çalışan vatandaşımıza zararı daha az olur.”

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