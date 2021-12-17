Omicron sanıldığı gibi hafif olmayabilir: Güney Afrikalı bakan nedenini anlattı

Omicron’un ilk tespit edildiği ülke Güney Afrika’da sağlık bakanı hastalığın hafif geçmesinin nedeninin Covid-19’u çok sayıda kişinin atlatmış olması ve aşılar olabileceğini belirtti.

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İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının 50’den fazla mutasyona sahip olması ve bunlardan 32’sinin virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Güney Afrika’dan gelen ilk veriler varyantın sebep olduğu hastalığın hafif seyrettiği yönünde olsa da, uzmanlar ilk vakaların aşılılarda, hastalığı daha önce atlatmış kişilerde veya genç bireylerde görüldüğüne dikkat çekmişti.

Omicron varyantıyla salgında dördüncü dalgaya giren Güney Afrika’da günlük vaka sayılarında rekor artış görülmüştü.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, Omicron varyantının sanıldığı gibi hafif seyreden bir hastalık yapmıyor olabileceğini belirterek “Aşılar ve daha önce virüs bulaşan kişilerin doğal bağışıklığı ilave bir koruma sağlıyor. Bu yüzden hafif hastalık görüyoruz” dedi.

Güney Afrika’da yetişkin nüfusun yüzde 44’ü en az bir doz aşısını oldu. Birçok Afrika ülkesinden yüksek bir oran olmakla birlikte ülkede yıl sonuna kadar hedeflenen oranın altında kalıyor. 50 yaş üstünde ise aşılanma oranları yüzde 60’ın üzerinde.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden (NICD) Michelle Groome ise Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış ve ölümlerde artış görüldüğünü, ancak bunun ikinci ve üçüncü dalgadaki seviyelerden düşük olduğunu belirtti.