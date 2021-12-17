ABD’de Yücetürk isimli imam, Youtube operasyonunda yakalandı: ‘Çocuğa cinsel istismara teşebbüs’le suçlanıyor

ABD’nin New York kentinde, YouTube’da, pedofilleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir organizasyonun operasyonuyla yakalanan imam, ‘çocuğa cinsel istismara teşebbüs’le suçlandı.

New York Post, ‘özel’ ibaresiyle yayımladığı haberinde, geçmişte JFK Havalimanı’ndaki Uluslararası İslam Merkezi’nin imamı olan Ahmet Yücetürk’ün (42), pazartesi günü, 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla ‘sexting’ yaptığı ve onunla buluşmaya planladığı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. Polis ve savcılık, Yücetürk’ün iki kez ‘reşit olmayanla cinsel ilişki girişimi’ ve ‘reşit olmayana uygunsuz görsel yolamaya teşebbüs’le suçlandığını açıkladı.

Yücetürk, YouTube’daki ‘NYCCreeps Spotlight’ adlı NBC’de yayınlanan ‘Catch a Predator’ programının benzeri, sosyal medya uygulamalarında ‘faaliyet gösteren’ pedofilleri yakalamayı amaçlayan bir program sayesinde yakayı ele verdi. Programı tasarlayan FM, kendisinin ve yetişkin kadınların sosyal medyada kendilerine ‘ergen’ süsü verdiklerini ve yetişkin erkeklerin iletişim kurmasını beklediklerini anlattı.

FM’nin anlattıklarına göre Yücetürk, kasım ayında söz konusu hesaplardan birine mesaj attı ve karşısındaki ‘çocuğa’ 40 yaşında olduğunu söyledi. ’14 yaşında bir kız çocuğuyla muhatap olduğunu’ öğrenince de, “Beni ara ve seni…. Seni çok istiyorum bu hafta yapabilir miyiz? Annen hafta sonu dışarıda olabilir mi” dedi ve onunla ‘cinsel anlamda neler yaşamak istediğini’ tarif etti. “Seni sabunlayıp yıkamak istiyorum” yazdı.

Yazıştığı kişinin, ‘pedofil avcılığı yapan bir organizasyonun parçası olduğundan habersiz’ olan Yücetürk’ü, sokakta yürürken takip eden FM, ona neden 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla buluşmayı planladığını sordu ve yanıtları kaydetti.

New York Polisi’nin gençlik koordinasyon biriminde görevli iki polis o sırada FM ve Yücetürk’e yaklaştı. Yücetürk, FM’nin kendisini rahatsız ve taciz ettiğini iddia etti. FM ise YouTube’da faaliyet gösteren, sanal ortam aracılığıyla küçük kız çocuklarıyla buluşmaya çalışan suçluların peşinde koşan bir organizasyonu yönettiğini açıkladı.

Yücetürk’ün sosyal medyadaki yazışmaları ve bu kayıt polise iletildi. Ayrıca, Yücetürk tutuklandıktan sonra, 14 yaşındaki kız çocuğu olduğunu sandığı kişinin verdiği adresteki evin kapısını çalarken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları bulundu yani 14 yaşındaki bir çocukla buluşmaya kalkıştığı da ortaya çıktı.

Dört kız çocuğu bulunan FM, çocukken neredeyse tacize uğradığını, başka çocukların başına gelmemesi için elinden geleni yaptığını anlatarak şunları söyledi: “Bu adamları sokaktan, kamunun içinde uzaklaştırmak mükemmel bir şey. O bir imam. Ruhani bir lider, toplumun bir sesi, direklerinden biri. Kapalı kapılar ardında neler yaptığını görmek ilginç. Onları tek tek yakalamaktan büyük keyif alıyorum.”

Geçmişte Time dergisi ve New York Times’a röportaj veren Yücetürk, işlemlerin ardından kefaletle serbest kaldı. Ocak ayında hakim karşısına çıkacak Yücetürk, New York Post’un sorularını yanıtsız bıraktı.