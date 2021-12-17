Sahte içki nedeniyle 11 ilde 45 kişi yaşamını yitirdi

Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün kayda geçtiği kent İstanbul.

Avcılar’daki operasyonda el konulan şişeler. Fotoğraf: AA

DHA’nın haberine göre İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak’tan ölüm haberleri geldi. İstanbul’u dörder ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

Zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi. Kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskın yapıldı.

85 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Avcılar ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir depoya yapılan baskında ise iki kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, iki etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, bir karıştırıcı, bir alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemelere el kondu.

7 bin 150 litreyi piyasaya süreceklerdi

Şüpheliler sorgularında 7 bin 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledi. Metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtmak amacıyla şişeledikleri belirlendi.

İllerdeki ölümler

* İstanbul’da hastaneye başvuran 46 kişiden 11’i yabancı uyruklu, 22 kişi yaşamını yitirdi. Beşi yabancı 16 kişinin hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

* Gaziantep’in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Yunus Yurtseven, Erol Cengiz, Özgür Türkmen ve Mustafa Pak yaşamını yitirdi, altı kişinin tedavisi sürüyor.

* Kahramanmaraş’ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi, üç kişinin tedavisine devam ediliyor.

* Sivas’ın Zara ilçesinde Cevdet Aydın, Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirdi Üç kişinin tedavisi sürüyor.

* Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Ekrem Tekin ile Metin Yazgan, sahte içki içtikten sonra hayatını kaybetti.

* Erzincan’da Hasan Başer (72) ve Aydın Güler (63) öldü, üç kişinin tedavisine devam ediliyor.

* Aksaray’da iki çocuk babası Erkan Partal (56), yaşamını yitirdi.

* Mersin’de Ali Eser (57) yaşamını yitirdi, iki arkadaşı tedaviye alındı.

*Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.

* Zonguldak’ta sahte içkiden zehirlendikleri süphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişiden Mehmet Başkan (47) yaşamını yitirdi.

*Antalya’nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde altı kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, üçünün hayatını kaybettiği bildirildi. Üç kişinin tedavisi sürüyor.