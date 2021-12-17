İstanbul Valiliği: Sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, son dönemde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dün Konya’da düzenlenen operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı. (Fotoğraf: AA)

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre 46 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. 11’i yabancı 22 kişi hayatını kaybetti. Üç kişi taburcu edildi. 21 kişinin tedavisi sürüyor. Beşi yabancı 16 kişinin hayati tehlikesi var.

Kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden dördü tutuklanırken iki şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca 16 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da içki kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili 56 operasyon düzenlendi. Haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14’ü tutuklandı, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

32 bin 978 dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre içki, sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde sahte alkol imalatı ve alkol zehirlenmesinin önlenmesi konusunda ilgili kurumlarımızın denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve 174 Alo Gıda İhbar Hattı’na bildirmesi önem taşımaktadır.”