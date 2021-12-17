BioNtech aşılarında şimdi de son kullanma tarihi endişesi: Firma raf ömrünü uzatmış

Bazı BioNtech aşılarında Çince etiket yer almasının üzerine orijinalliğiyle ilgili soru işaretlerinin ardından son kullanma tarihlerinin geçtiği görülen şişeler de kafa karışıklığı yarattı.

Fotoğraf: Twitter

Sağlık Bakanlığı kaynakları, üzerine Çince yazılar bulunan BioNTech aşılarılarının aslında bir Asya ülkesi için üretildiğini ancak daha sonra Türkiye’ye gönderildiğini bildirmişti.

Buna göre aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından acil olarak tedarikin artırılmasını istemiş, firma yetkilileri, bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye’ye yönlendirmişti. Türkiye’ye gönderilen aşıların etiketlerinin, eksi 80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için değiştirilmeden kullanılmasının tercih edildiği belirilmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları aşı yaptrırıken şişenin üzerindeki son kullanma tarihinin geçtiğini görüp vazgeçtiğini ve yetkililerden bir açıklama beklediğini paylaşmıştı.

Oyuncu Hazal Kaya ve müzisyen Aytekin Ataş ile gazeteci İskender Baydar konuyla ilgili yaşadıklarını Twitter hesaplarından paylaştı.

Ancak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün, il sağlık müdürlüklerine 10 Aralık’ta yazı yazarak 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen aşıların raf ömrünün dokuz aya çıkarıldığını duyurduğu ortaya çıktı.

Yazıda, aşıların raf ömrü ve stabilite çalışmalarının sürekli olduğu belirtilerek şu ifadelre yer verildi: “Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları FDA, EMA ve DSÖ onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü üretim tarihinden itibaren dokuz aya çıkarılmıştır. Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncellenme işlemleri tamamlanmıştır. “

Yazıda ayrıca devam eden süreçte üretici firma tarafından raf ömrüne ilişkin yapılacak güncellemelerin doğrudan ATS’ye yansıtılarak sahadaki uygulamaların devam edeceği ifade edildi.

Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik.Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı.İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış.Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne? pic.twitter.com/vU05GuV2sm — Hazal Kaya (@HazalKaya110) December 17, 2021

Bugün 3. doz BioNTech randevuma gittim. Ama aşının son kullanma tarihi 9 Aralık'ta geçtiği için yaptırmadan çıktım. Hemşire diğer aşılara da baktı. Hepsi 9 Aralık'ta dolmuş. Bekleyenlerin kimisi "1 haftadan bir şey olmaz" dedi. Biz diyemedik, aşılanmadan çıktık. @drfahrettinkoca pic.twitter.com/TttffaODuL — Aytekin Ataş (@AytekinAtas) December 16, 2021

Aşı randevusu aldım ama tarihi geçmiş aşı yapılıyor.. Bilimsel bir cevap yok, sadece Bakanlık "Sorun yok" diye yazı yollamış.. Sağlık personeli yılmış durumda, "Fotoğrafı çekin de rezaleti herkes görsün" diyorlar!! pic.twitter.com/F6u0IbzQJi — iskender baydar (@iskenderbaydar) December 17, 2021