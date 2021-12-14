Bakanlık ‘Çince aşı’ya açıklık getirdi

Sağlık Bakanlığı kaynakları, üzerine Çince yazılar bulunan BioNTech aşılarılarının aslında bir Asya ülkesi için üretildiğini ancak daha sonra Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.

Almanya’da üretilen BioNTech aşısı, uzun süredir Türkiye’de kullanılıyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderilerde, şişenin üzerinde Çince etiket bulunduğu, bu nedenle aşıların da sahte olduğu öne sürüldü.

AA’nın bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından acil olarak tedarikin artırılmasını istedi.

Firma yetkilileri, bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye’ye yönlendirebileceğini ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Uzakdoğu ülkesinin onayıyla Türkiye’ye gönderilen aşıların etiketleri, eksi 80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve böyle kullanılması tercih edildi.