Otomobil stokçuluğuna soruşturma

Ankara başsavcılığı, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

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Pandemi, çip krizi, kur artışı ve stok iddialarıyla birlikte otomobil fiyatlarında eylül ayından bu yana yüzde 40’ı bulan artışlar yaşanıyor.

İzmir’de geçen hafta bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verilmişti. Daha sonra 50 ilde, ‘bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri‘ gerekçesiyle 51 kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın aktardığına göre başsavcılık araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenebilmesine yönelik çalışma başlattı. Araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait araç satış proforma belgelerini talep eden başsavcılık, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait Noterler Birliği’nden araç alım satım vekaletnamelerini isteyecek.

Başsavcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini temin edecek. Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indirimi sağlandığı araştırılacak.

ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokulup satışının yapılmasıyla devletin uğradığı zarar tespit edilecek. Bu konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ve vergi dairesi müdürlükleri zararın tespitine yönelik çalışma yapacak.

Soruşturma ‘sahtecilik‘, ‘dolandırıcılık‘ ve ‘ihtikar ve fiyatları etkileme‘ suçlarından yürütülecek.