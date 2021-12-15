‘Bayiden otomobil toplayanlara’ operasyon

Bayilerden araç toplayarak tekel oluşturmakla suçlanan 51 kişiye gözaltı kararı verildi.
Son haftalarda ikinci el araç fiyatları rekor seviyede artarken, bazı araçların ikinci el fiyatını sıfırlarını geçtiği görülmüştü.
Sıfır araç satan bayiler, tedarikteki sıkıntıları gerekçe göstererek ellerinde araç bulunmadığını belirtiyor, müşterileri sıraya alıyordu.
AA’nın haberine emniyet güçleri Karabük merkezli olmak üzere 50 kentte harekete geçti.
Soruşturma kapsamında, ‘bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri’ öne sürülen kişilere gözaltı kararı verildi.