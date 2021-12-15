‘Bayiden otomobil toplayanlara’ operasyon

Nisan ayına kadar, yani bu modelin yaratacağı olumsuz sonuçlar haricinde bir ihtimal olumlu kazanımların edilebileceği ilk zamana kadar, toplumda baskıyı artırmak zorundalar. Muhtemel hedef ne? Tepkinin en çok konduğu sosyal medya mecrası ve bunları ifade eden ekonomistler.