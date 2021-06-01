Akşam Postası / 1 Haziran 2021

DSÖ’den Sinovac’a acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Çinli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

İç yazışma sızdı: Nestle ürünlerinin en az yüzde 60’ı sağlıksız

Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle’nin ürünlerinin yüzde 60’tan fazlasının ‘sağlıklı’ tanımını karşılamadığı ortaya çıktı.

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Boğaziçi’nde özel güvenlikçiler polisten rol çaldı: Ölümle tehdit, tekme tokat dayak

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler rektörlüğe bağlı özel güvenlikçiler tarafından ölümle tehdit edilip dövüldü.

‘Kokain’ savunması boşa düşen Yıldırım’ın yardımına Selvi koştu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunulan eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın bu ülkeye götürdüğü test kiti ve maskenin ‘yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda’ olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını belirtti.

Atilla Peker dilekçe vermişti: Kutlu Adalı cinayeti hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in dilekçesi üzerine Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996 yılında öldürülmesi hakkında soruşturma başlattı.

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İddaa İstanbul: Yerlilerin hisseyi elde tutma süresi 18 güne kadar düştü

Borsada yatırım yapmak yerine kullanılan ‘borsa oynamak’ kelimesi gerçek karşılığını buluyor. Türkiye Sermaye Piyasası’nın 2020 raporuna göre yerli yatırımcının hisseleri elde tutma süresi 40 günden 18 güne indi. Kısa süreli al-sat furyasına artık yabancı yatırımcı da uymuş gözüküyor.

Bloomberg HT ölçtü: Tüketici güveni 11 yılın en düşük seviyesinde

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,75 azalarak 55,20’ye geriledi. Bu, son 11 yılın en düşük seviyesi.

Kılıçdaroğlu: O meczup acaba İstanbul’un işgalini biliyor mu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya Camisi’nde düzenlenen törendeki sözleri tepki çeken Mustafa Demirkan’a “O meczup acaba İstanbul’un işgalini biliyor mu” diye seslendi.

Bahçeli: Atatürk bizim birliğimizdir

MHP lideri, Atatürk’e tahammülsüzlüğün, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlük olduğunu ifade ederek “Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider” dedi.

Fener’in gözü yabancı hocada

Emre Belözoğlu yeni sezonda Fenerbahçe’de görev almayacak. Takımın başına yabancı bir hoca düşünülüyor.

Hız sınırını aşınca kesilen para cezasına ‘acil hal’ gerekçesiyle iptal

Ankara’da hız sınırını aştığı gerekçesiyle avukata kesilen para cezası, duruşmaya yetişmeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edildi.

Sahte bahis kuponuyla 25 milyon liralık dolandırıcılık: 18 kişi tutuklandı

Ankara merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte dekont ve bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 18’i tutuklandı. Hesap incelemesinde bir yılda 25 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.