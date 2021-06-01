Akşam Postası / 1 Haziran 2021

DSÖ’den Sinovac’a acil kullanım onayı
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Çinli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.
Koca ‘maskenin çıkarılması’ için hedef koydu
50 yaş ve üzerine aşılama başladı
THY, sekiz ülkeden gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu
İlk kez bir insana ‘H10N3 kuş gribi’ tanısı kondu
Eğitim bakanı, yaz aylarındaki ‘yol haritası’nı paylaştı
İç yazışma sızdı: Nestle ürünlerinin en az yüzde 60’ı sağlıksız
Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle’nin ürünlerinin yüzde 60’tan fazlasının ‘sağlıklı’ tanımını karşılamadığı ortaya çıktı.
Boğaziçi’nde özel güvenlikçiler polisten rol çaldı: Ölümle tehdit, tekme tokat dayak
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler rektörlüğe bağlı özel güvenlikçiler tarafından ölümle tehdit edilip dövüldü.
‘Kokain’ savunması boşa düşen Yıldırım’ın yardımına Selvi koştu
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunulan eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın bu ülkeye götürdüğü test kiti ve maskenin ‘yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda’ olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını belirtti.
Atilla Peker dilekçe vermişti: Kutlu Adalı cinayeti hakkında soruşturma
İstanbul Anadolu başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in dilekçesi üzerine Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996 yılında öldürülmesi hakkında soruşturma başlattı.
İddaa İstanbul: Yerlilerin hisseyi elde tutma süresi 18 güne kadar düştü
Borsada yatırım yapmak yerine kullanılan ‘borsa oynamak’ kelimesi gerçek karşılığını buluyor. Türkiye Sermaye Piyasası’nın 2020 raporuna göre yerli yatırımcının hisseleri elde tutma süresi 40 günden 18 güne indi. Kısa süreli al-sat furyasına artık yabancı yatırımcı da uymuş gözüküyor.
Mevduatta stopaj desteği yine uzatıldı
İstanbul’un enflasyonu: Mayısta fiyatlar yüzde 2’ye yakın arttı
Bloomberg HT ölçtü: Tüketici güveni 11 yılın en düşük seviyesinde
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,75 azalarak 55,20’ye geriledi. Bu, son 11 yılın en düşük seviyesi.
JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
Kılıçdaroğlu: O meczup acaba İstanbul’un işgalini biliyor mu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya Camisi’nde düzenlenen törendeki sözleri tepki çeken Mustafa Demirkan’a “O meczup acaba İstanbul’un işgalini biliyor mu” diye seslendi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı dava açmıştı: Kılıçdaroğlu 30 bin lira tazminat ödeyecek
Bahçeli: Atatürk bizim birliğimizdir
MHP lideri, Atatürk’e tahammülsüzlüğün, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlük olduğunu ifade ederek “Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider” dedi.
Fener’in gözü yabancı hocada
Emre Belözoğlu yeni sezonda Fenerbahçe’de görev almayacak. Takımın başına yabancı bir hoca düşünülüyor.
Hız sınırını aşınca kesilen para cezasına ‘acil hal’ gerekçesiyle iptal
Ankara’da hız sınırını aştığı gerekçesiyle avukata kesilen para cezası, duruşmaya yetişmeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edildi.
Sahte bahis kuponuyla 25 milyon liralık dolandırıcılık: 18 kişi tutuklandı
Ankara merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte dekont ve bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 18’i tutuklandı. Hesap incelemesinde bir yılda 25 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.