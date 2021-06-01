Silahlı saldırıyı düzenleyenlerin bulunmasına yardımcı olana 130 bin dolar ödül

ABD’nin Miami kentinde, pazar günü, iki kişinin ölmesine 20’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşanlara 130 bin dolar (1.1 milyon lira) ödül verileceği açıklandı.

Fotoğraf: Miami-Dace Polisi

Pazar sabahı, yakın bir noktaya park ettikleri bir araçtan inen üç kişi, konser için kiralandığı belirtilen bir salonun önünde bekleyenlere rastgele ateş açmış ve kaçmıştı. Kullandıkları, çalıntı olduğu anlaşılan araç birkaç saat sonra bulunmuştu. Ölenlerin 17-32 yaş grubunda olduğu açıklanmıştı.

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Böyle bir şeyi kabullenemeyeceklerini dile getiren Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, “Bize bu trajediyi yaşatanları bulup adalete teslim etmek için elimizden geleni yapacağız. Elimizdeki her kaynağı kullanacağız” dedi.

Polis saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi paylaşana 30 bin dolar (255 bin 579 lira) ödül verileceğini, mahkum edilmelerini sağlayacak bilgi, belge verene ekstra 100 bin dolar (851 bin 932 lira) daha ödeneceğini, 100 bin doların iş adamı ve reality şov sunucusu Marcus Lemoins tarafından bağışlandığını açıkladı.