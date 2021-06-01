‘Kayyım rektör’e ‘kayyım genel sekreter’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç, Boğaziçi Üniversitesi’nde genel sekreter olarak çalışacak.

Fotoğraf: Wikipedia

Üniversiteye Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.

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Daha önce akademik kariyerinin hiçbir noktasında Boğaziçi’yle bir ilişkisi olmamış Malkoç, Bulu’nun yakın çalışma ekibinde yer alacak.

Yeni göreviyle ilgili Gazete Gebze’ye konuşan Malkoç şunları söyledi: “Bugüne kadar çalışmaktan gurur duyduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesine, bugünlere gelmemde büyük emeği olan SBÜ Rektörü değerli hocam Prof.Dr. Cevdet Ördel’e, bana güvenen ve beni bu göreve layık gören Boğaziçi Üniversitesi Rektörü değerli hocam Prof.Dr. Melih Bulu’ya teşekkür ederim. İnşallah, Allah bizi utandırmaz, bugüne kadar yapmış olduğum görevlere ek olarak bu görevi yapmaya da bizi nasip eder.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon protokollleri çerçevesinde 62 hastanenin öğretim üyesi atamalarını gerçekleştirirken ben de bu işin başında önemli bir rol aldım. Bu tecrübe ve birikimimi Boğaziçi Üniversitesi’nde kullanmak istiyorum. İnşallah Allah bu görevimde muvaffak eder.”

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Nedim Malkoç kimdir?

Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Malkoç, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Malkoç halen Anadolu Üniversitesi Siyaset ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ikinci lisans eğitimini sürdürüyor. Akademik kariyerini ilk olarak Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi olarak başlayan Malkoç, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada personel daire başkanlığı görevini sürdüren Malkoç, 2018 yılında Gebze Teknik Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı.

Malkoç, bugün itibarıyla her iki üniversite rektörünün de ‘görevlendirme oluru’yla, Boğaziçi Üniversitesi genel sekreteri olarak yeni görevine atandı.