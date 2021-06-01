Cem Yılmaz, ödediği nafakanın TL olarak sabitlenmesi için dava açtı

Gardırobumuzdaki giysilerin ancak yüzde 20-30’unu kullanıyor ve bir kıyafetimizi ortalama yedi kez giydikten sonra elden çıkarıyoruz. Maalesef moda, çılgın tüketim ve hızlı üretim döngüsüyle sürdürülebilir olmayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Kendi alışkanlıklarımızdan başlayarak moda sektöründe de modeli yeniden kurgulamanın zamanı gelmemiş mi?