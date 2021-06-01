Cem Yılmaz, ödediği nafakanın TL olarak sabitlenmesi için dava açtı

Komedyen Cem Yılmaz, sekiz yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu’ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık (85 bin 101 lira) nafakanın azaltılması için dava açtı.
İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Yılmaz ve Yağtu’nun avukatları katıldı. Cem Yılmaz avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, dolar/TL kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığı, nafakanın 40 bin lira olarak belirlenmesini isteği belirtildi.
Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.