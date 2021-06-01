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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un enflasyonu: Mayısta fiyatlar yüzde 2’ye yakın arttı

Türkiye’de çift haneli enflasyonun en sert hissedildiği İstanbul’da mayıs ayında ‘zam rüzgarı’ devam etti.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,67, toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 2,27 artış gösterdi.

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Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 15,78, toptan fiyatlar yüzde 19,03 arttı.

En çok fiyat artışı giyimde

Mayıs ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış şöyle:

Giyim harcamalarında yüzde 7,49,

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Ev eşyaları harcamalarında yüzde 4,81,

Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,40,

Gıda harcamalarında yüzde 1,37,

Konut harcamalarında yüzde 0,39,

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07.

Toptan fiyatlarda ise durum şöyle:

İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34,

İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3.05,

Gıda maddeleri grubunda yüzde 2,95,

Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,23,

Madenler grubunda yüzde 1,11,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 17,14’e yükselmişti. Metropoll’ün araştırması ise gıda enflasyonunun seçmen gözünde yüzde 40’ın bile üstünde algılandığını ortaya koymuştu.

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