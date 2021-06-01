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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ’den Sinovac’a acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in ürettiği Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Sinovac şirketinin aşısına onay verdi.

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Bahçeli: Atatürk bizim birliğimizdir

MHP lideri, Atatürk’e tahammülsüzlüğün, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlük olduğunu ifade ederek “Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider” dedi.