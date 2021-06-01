DSÖ’den Sinovac’a acil kullanım onayı

MHP lideri, Atatürk’e tahammülsüzlüğün, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlük olduğunu ifade ederek “Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider” dedi.