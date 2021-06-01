DSÖ’den Sinovac’a acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in ürettiği Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Sinovac şirketinin aşısına onay verdi.
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Yaramazlara biraz batar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yaz ay boyunca açık kalacağını belirtirken, birinci sınıf öğrencileri için okuma yazma taraması yapılacağını söyledi.
Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle’nin ürünlerinin yüzde 60’tan fazlasının ‘sağlıklı’ tanımını karşılamadığı ortaya çıktı.
MHP lideri, Atatürk’e tahammülsüzlüğün, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlük olduğunu ifade ederek “Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider” dedi.
Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, dünyada ilk kez bir insana ‘H10N3 kuş gribi’ tanısı kondu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaz aylarında toplumsal bağışıklık kazanılırsa iki doz aşı yaptıranların maske takmayabileceğini söyledi.