Bahçeli’den Ayasofya çıkışı: Atatürk bizim birliğimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Atatürk bizim birliğimizdir” dedi.

Fotoğraf: AA

Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, Atatürk’e tahammülsüzlüğün, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlük olduğunu ifade etti.

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Bahçeli, “Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider” diye konuştu.

‘İhanete hizmet’

“Bugün varsak bunun şeref payesi aziz Atatürk’ündür” diyen Bahçeli, keskin ön yargılarla Atatürk düşmanlığı yapmanın millete değil ihanete hizmet olduğunu belirtti.

MHP lideri “Ayasofya Camii açılmışken, Taksim Camii’nin manevi hayatımıza kazandırılması, Müslümanlarla buluşturulması sağlanmışken nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız?” ifadesini kullandı.

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‘Atatürk’ümüzden ne istiyorsunuz!‘

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortalığı karıştıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye’nin huzuruyla oynamaları provokasyondur, bunlar iyi araştırılmalıdır. Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Tarihi kişiliklerimizi kötülemeye hiç kimse cüret etmemelidir. Özellikle bugünkü AK Parti hükümetini töhmet altında bırakmak, temiz bir mizacın sonucu değildir. Herkes uyanık olmak zorundadır. Atatürk’e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Türk milletinin ruhunu okşadıklarını mı düşünüyorlar?

Ey kendini bilmez akılsızlar… Atatürk’ümüzden ne istiyorsunuz! O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam’ın bekçisi olmasaydı doğdunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz? Atatürk’ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Donkişot’tan ne farkınız vardır?”

‘Zalim ve kafir’ sözleri akla geldi

Bahçeli’nin açıklaması, Ayasofya Camisi’nde 28 Mayıs’taki icazet töreninde Reîsü’l-Kurrâ (icazet törenini idare eden kişi) vekili Mustafa Demirkan’ın tartışmalı sözlerinin üzerine geldi.

Demirkıran

Demirkıran, Ayasofya’nın 1934’te bakanlar kurulu kararıyla müzeye çevrilmesine atıf yaparak şunları söylemişti: “Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun… Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma Ya Rabb.”

Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ettiği öne sürülen Demirkıran hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.