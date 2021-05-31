‘Zalim ve kafir’ sözlerine İzmir ve Ankara baroları ile CHP’li Özel’den suç duyurusu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ardından İzmir ve Ankara baroları ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imamı Mustafa Demirkan hakkında Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

28 Mayıs Cuma günü, ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin uygulandığı lise ve ortaokulunda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Ayasofya’da düzenlenen programda icazet almıştı.

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Reîsü’l-Kurrâ (icazet törenini idare eden kişi) vekili Mustafa Demirkan, programda şunları söylemişti: “Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun… Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma Ya Rabb.”

Demirkan’ın ifadeleri tepki çekmiş, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilmişti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, avukatı Mustafa Kemal Çiçek aracılığıyla İstanbul başsavcılığına Demirkıran hakkında suç duyurusu dilekçesi vermişti. Dilekçede, Demirkıran hakkında 633 sayılı Diyanet İşleri Kanunu ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanunu’ndan kamu davası açılması istenmişti.

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Ankara Barosu tarafından Ankara başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Demirkan’ın konuşmasından alıntı yapılarak Mustafa Kemal Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret ettiği belirtildi. Konuşmadaki sözlerin düşünceyi ifade etmek kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, Demirkan hakkında ‘5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanunu’na muhalefet’ten kamu davası açılması talep edildi.

İzmir Barosu’nun Twitter paylaşımında, “İzmir Barosu, Atatürk’e zalim ve kâfir deme cüretini gösteren şahıs ile Devrim Kanunu’nu ihlal edenler hakkında suç duyurusunda dulundu” ifadelerine yer verildi.

Özel, suç duyurusuna bulunduğunu, Twitter hesabından, “Ayasofya Camii’nde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan o kişi hakkında şikayette bulundum” paylaşımıyla duyurdu.

Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını oybirliğiyle iptal etmiş, böylece Ayasofya’da ibadet yolu açılmıştı. Temmuz 2020’de Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla, Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açılmıştı.