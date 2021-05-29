Ayasofya’daki törende ‘zalim ve kafir’ sözüne suç duyurusu

Ayasofya Camisi’ndeki icazet töreninde, caminin 87 yıl önce müzeye çevrilmesine ilişkin sözleri nedeniyle eleştirilen Mustafa Demirkıran hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Demirkıran

‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin uygulandığı lise ve ortaokulunda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, dün Ayasofya’da düzenlenen programda icazet aldı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

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Reîsü’l-Kurrâ (icazet törenini idare eden kişi) vekili Mustafa Demirkan, programda şunları söyledi: “Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun… Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma Ya Rabb.”

Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını oybirliğiyle iptal etmiş, böylece Ayasofya’da ibadet yolu açılmıştı. Temmuz 2020’de Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla, Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açılmıştı. İlk namaz da aynı ay kılınmıştı.

Demirkıran, sözlerinin Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef aldığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştirildi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, avukatı Mustafa Kemal Çiçek aracılığıyla İstanbul başsavcılığına Demirkıran hakkında suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Demirkıran’ın ‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret’ suçunu işlediği savunularak, bunun aleni olarak gerçekleştiği kaydedildi. Demirkıran hakkında 633 sayılı Diyanet İşleri Kanunu ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanunu’ndan kamu davası açılması istendi.

İnce, Twitter hesabından şu eleştiride bulundu: “Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen hadsiz hesabını verecek.”

Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk'e "zalim ve kafir" diyen hadsiz hesabını verecek.



Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız! #HaddiniBilMustafaDemirkan — Muharrem İNCE (@vekilince) May 29, 2021

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da Ayasofya’nın vakfedilme amacıyla uygun olarak yeniden camiye çevrildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Emekli bir hoca da kıyamete kadar kimse bozmasın diye ayetle dua etmiş. Şimdi de o hocaya hakaret ediliyor. Yazık. Ne olacak bu haliniz…”