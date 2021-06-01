70 Bengal kaplanını öldüren kişi yakalandı: 20 yıldır aranıyordu

Bangladeş’te, 70 kaplanı öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıldır aranan kişi yakalandı.

Fotoğraf: WWF

Polis, hakkında üç kez tutuklama kararı çıkarılan, ‘Kaplan Habib’ olarak da adlandırılan Habib Talukder’in (50) ihbar sonucunda yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı. Talukder’in, dünyanın en kalabalık Bengal kaplanı nüfusunun yaşadığı Sundarbans mangrove ormanlarında ‘faaliyet gösterdiği’ belirtildi.

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Polisin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Uzun zamandır kaçaktı, sonunda yakaladık. Biz ve orman müdürlüğü yıllardır tutuklanması için uğraşıyorduk. Geçmişte Sundarbans ormanlarına giriş yasak olmasına rağmen gizlice girip kaçak avlanıyordu. Aranırken bile suç işlemeye devam etti. Bu işin içinde çetelerin olduğu aşikar.”

Açıklamada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya Bengal kaplanlarının yasa dışı avlanıp kemiklerinin, derilerinin hatta etlerinin bile tüm dünyaya satıldığı bilgisi paylaşıldı.

Arıcı Abdus Salam, Talukder’in ‘kariyeri’ne ormanda arılardan bal toplayarak başladığını, çok güçlü bir adam olduğunu, kaplanlarla boğuşabildiğini söyleyerek, “Hepimiz ona saygı duyardık ve ondan çekinirdik” dedi.

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Bengal kaplanlarının sayısı büyük ölçüde azaldı. 2018 yılı verilerine göre Sunderbans’teki Bengal kaplanı sayısı 114’tü. Bu genel anlamda düşük bir sayı ancak 2015’te 106 olduğu düşünüldüğünde ‘sevindirici’ olarak nitelendirilmişti.