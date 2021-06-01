İlk kez bir insana ‘H10N3 kuş gribi’ tanısı kondu

Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, dünyada ilk kez bir insana ‘H10N3 kuş gribi’ tanısı kondu.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), bu tür virüsün nadiren kümes hayvanlarından insana bulaştığını ve geniş çaplı yayılma riskinin son derece düşük olduğunu bildirdi.

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Kümes hayvanlarından geçtiği belirtilen virüsün insana nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor.

Çinli sağlık yetkilileri, 41 yaşındaki bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle 28 Nisan’da hastaneye kaldırıldığını, 28 Mayıs’ta da H10N3 kuş gribi virüsüne yakalandığı teşhisi konduğunu söyledi.

NHC tarafından çağrılan uzmanlara göre, virüsün tüm genetik analizi, H10N3 virüsünün kuş kökenli olduğunu ve insanları etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğine sahip olmadığını gösterdi.

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‘Tıpkı Covid-19 gibi öldürücü’

H10N3, kuş gribi virüsü olarak da bilinen Influenza A virüsünün bir alt tipi.

Wuhan Üniversitesi Patojen Biyoloji Departmanı’nın müdür yardımcısı Yang Zhanqiu, H10N3’ün normalde yabani kuşlar ve kümes hayvanları için öldürücü olduğunu, hayvanlar arasında solunum damlacıkları yoluyla, tıpkı grip ve Covid-19 gibi yayılabileceğini söyledi.

Nasıl enfekte olduğu bilinmiyor

Yang, bu kişinin nasıl enfekte olduğu bilinmemekle birlikte muhtemelen kümes hayvanlarının solunum damlacıklarından veya hasta canlı kümes hayvanlarıyla doğrudan temastan bulaştığını ifade etti.

İnsanlar için düşük bir risk oluşturduğunu ve H10N3 virüsünün insandan insana bulaşmaya neden olabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyleyen Yang, vakaya aşırı tepki vermememiz gerektiğini ve nasıl olduğunu görmek için daha fazla izleme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Müdür yardımcısı ayrıca diğer kuş gribi türleriyle enfekte insan vakalarının yaygın olduğuna da dikkat çekti.

Yang, çeşitli kuş gribi türleri arasında H5N1 tipinin son derece patojenik olduğunu ve ölüm oranının yüzde 40 ila 50 arasında olduğunu söyledi.

‘Salgın talimatı’ verildi

NHC, Jiangsu’yla ilgili salgın önleme ve kontrol tedbirlerini uygulama talimatı verdi. Hastanın tüm yakın temasları tıbbi gözetime alındı. Yerel yetkililerin acil durum izlemesinde şu ana kadar herhangi bir anormallik bulunmadığı bildirildi.

NHC’ye göre hastanın durumu şu an stabil ve hastaneden taburcu olmaya hazır.

NHC, halkı hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla temastan kaçınmaları ve canlı kümes hayvanlarıyla doğrudan temastan kaçınmaları konusunda uyardı.