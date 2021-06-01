Diken

Yaramazlara biraz batar!

Balinanın karnında buldukları ‘servet’ Yemenli yoksul balıkçıların hayatını değiştirdi

Yemen’de bir grup balıkçının ölü bir balinan karnında buldukları ambergris hayatlarını değiştirdi.

Fotoğraflar: BBC

Çok mutluyum“, “Tarifsiz bir his“, “Allah’a şükürler olsun“… Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri Yemen’de balıkçılıkla geçinmeye çalışan bir grup genç, denizin üstünde yüzen ölü balinanın karnında değeri 1,5 milyon dolardan (yaklaşık 13 milyon lira) fazla ambergris bulmalarının ardından hislerini bu sözlerle anlatıyor.

Reklam

35 balıkçı ülkenin güneyinde Aden Körfezi’ndeki ölü bir ispermeçet balinasına yaklaştıkça kesif koku etraflarını sarmış. O an balinada bir şey olabileceğini hissetmişler. Midesine bakabilmek kıyıya çıkarmaya karar vermişler. Ve işte hayatlarını değiştirecek ambergris oradaymış: “Kokusu berbattı ama çok değerliydi.”

Balina kusmuğu olarak bilinen ambergris parfüm endüstrisinde kullanılan ve nadir bulunan değerli bir madde. Balinaların sindirim sisteminde üretiliyor.

Tarih boyunca büyük kazanç getiren bir madde olmuş. Geçmişte tıbbi amaçlarla ve afrodizyak olarak kullanıldığı biliniyor. Yalnızca ispermeçet balinalarının yüzde beşinin üretebildiği bu madde parfüm yapımında ise kokuyu kalıcı hale getirmek için kullanılıyor.

Reklam

Balinadan elde ettikleri serveti aralarında eşit şekilde paylaşan balıkçılardan bazıları ev alıp hayalindeki yuvayı kurdu, kimisi araba aldı. Köylerinde ihtiyacı olanlara yardımı da ihmal etmediler. Şimdi bu şanslı keşiflerine rağmen balıkçılığa devam ediyorlar.

SON HABERLER

Moda takip etmez, önde gider!

Gardırobumuzdaki giysilerin ancak yüzde 20-30’unu kullanıyor ve bir kıyafetimizi ortalama yedi kez giydikten sonra elden çıkarıyoruz. Maalesef moda, çılgın tüketim ve hızlı üretim döngüsüyle sürdürülebilir olmayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Kendi alışkanlıklarımızdan başlayarak moda sektöründe de modeli yeniden kurgulamanın zamanı gelmemiş mi?

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

Ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocası Feyzi Erçin süreci Diken’e anlattı. Öne sürülen gerekçenin ne ahlakla ne akademik ilkelerle bağdaştığını belirten Erçin “Öğrencilerime desteğe devam edeceğim, bıraktıramazlar” dedi. Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ün son icraatı üzerine aylardır süren eylemlerini ‘bir üst safha’ya taşıyabilir.

Köylüler valiye hesap sordu: Mahkeme bitmeden taş ocağına nasıl izin verdin?

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köyüne yapılmak istenen taş ocağına yöre halkı karşı çıktı ve valiliğin önüne giderek oturma eylemi yaptı. Köylüler, otoyola hammadde temini için yapılacak taş ocağının geçim kaynağı olan kekik tarlarına zarar vereceğinden endişe ediyor. Çünkü Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’ini de bu bölgeden sağlanıyor.

‘Kademeli normalleşme’ye devam

Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan haziran ayı boyunca ‘kademeli normalleme’ sürecine ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.