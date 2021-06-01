Balinanın karnında buldukları ‘servet’ Yemenli yoksul balıkçıların hayatını değiştirdi

Yemen’de bir grup balıkçının ölü bir balinan karnında buldukları ambergris hayatlarını değiştirdi.

Fotoğraflar: BBC

“Çok mutluyum“, “Tarifsiz bir his“, “Allah’a şükürler olsun“… Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri Yemen’de balıkçılıkla geçinmeye çalışan bir grup genç, denizin üstünde yüzen ölü balinanın karnında değeri 1,5 milyon dolardan (yaklaşık 13 milyon lira) fazla ambergris bulmalarının ardından hislerini bu sözlerle anlatıyor.

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35 balıkçı ülkenin güneyinde Aden Körfezi’ndeki ölü bir ispermeçet balinasına yaklaştıkça kesif koku etraflarını sarmış. O an balinada bir şey olabileceğini hissetmişler. Midesine bakabilmek kıyıya çıkarmaya karar vermişler. Ve işte hayatlarını değiştirecek ambergris oradaymış: “Kokusu berbattı ama çok değerliydi.”

Balina kusmuğu olarak bilinen ambergris parfüm endüstrisinde kullanılan ve nadir bulunan değerli bir madde. Balinaların sindirim sisteminde üretiliyor.

Tarih boyunca büyük kazanç getiren bir madde olmuş. Geçmişte tıbbi amaçlarla ve afrodizyak olarak kullanıldığı biliniyor. Yalnızca ispermeçet balinalarının yüzde beşinin üretebildiği bu madde parfüm yapımında ise kokuyu kalıcı hale getirmek için kullanılıyor.

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Balinadan elde ettikleri serveti aralarında eşit şekilde paylaşan balıkçılardan bazıları ev alıp hayalindeki yuvayı kurdu, kimisi araba aldı. Köylerinde ihtiyacı olanlara yardımı da ihmal etmediler. Şimdi bu şanslı keşiflerine rağmen balıkçılığa devam ediyorlar.