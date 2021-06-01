Atilla Peker dilekçe vermişti: Kutlu Adalı cinayeti hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in dilekçesi üzerine Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996 yılında öldürülmesi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık makamından şu açıklamada yapıldı: “Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır.”

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Peker, 23 Mayıs’ta yayınladığı 7’nci videosunda 1996’da dönemin içişleri bakanı Mehmet Ağar ve Özel Harekat’çı Korkut Eken’in talebi üzerine çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker’i görevlendirdiğini söylemişti.

Aynı gün Muğla’nın Fethiye ilçesinde ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atilla Peker, savcılık ifadesinde, Eken’le birlikte Adalı’yı öldürmek üzere Kıbrıs’a gittiğini, Adalı’nın evinin çevresinde keşif yaptıklarını, cinayeti işlemeden geri döndüklerini, Eken’in daha sonra kendisine “Atilla biz Kıbrıs işini hallettik” diyerek Adalı’nın öldürüldüğünü söylediğini anlatmıştı.

Eken ise “Adalı’yı tanımıyorum. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım” demiş, o dönem Kıbrıs’a artan PKK faaliyetlerini araştırmak için Ağar’ın görevlendirmesiyle gittiğini, yanına Atilla Peker’i de aldığını söylemişti. Eken, devlet görevlisi olmayan Peker’i ‘devlet stratejisi‘ nedeniyle yanına aldığını ifade etmişti.

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Sedat Peker tam olarak ne demişti?

Peker’in 7’nci videosunda ilgili bölümün tamamı şöyleydi: 1996’da (Kıbrıslı gazeteci) Kutlu Adalı’nın cinayetine değineceğiz dedik, söz namus… Korkut Eken’le Mehmet Ağar’la hep beraberiz (O dönem Ağar içişleri bakanıydı, Eken de emniyete bağlı özel harekatın başıydı). O zaman genciz, vatanseveriz… Bana dedi ki ‘Kıbrıs’ta bir adam var, bu Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Bana iki profesyonel bul.’ Bi doldur boşalt, bi doldur boşalt bizi… ‘Kendi öz kardeşimi vereceğim’ sana dedim. ‘Atilla Peker’i…’ dedim, ‘Çok iyidir bu işte, uzmandır. Sokaklardan yetişti.’ THY biletlerden bakabilirler; Korkut Eken ve Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler… Ama yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam, bugünleri görmüş, bunun için çalışmış, Rumlara ülkeyi satacağı falan yok. Hep böyle yapıyorlar; vatanseverlik vatanseverlik milleti coşturuyorlar, herkesin birbirine sokuyorlar. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra… Korkut abi dedi, ‘Tekrardan gideceğiz.’ Sonradan bunlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle.. ‘Abi..’ dedim, ‘Halloldu o iş…’ Ben öldürsem öldürdüm derdim. Allaha yemin olsun, söyle oldu. Orada bir yeri soymuşlar, adam bunu yazıyor, kumarın, uyuşturucunun Kıbrıs’ı gitgiden ele geçirdiğini anlatıyor… ‘Kıbrıs’ı Rumlara satıyor’ diyorlar…”

Kutlu Adalı kimdir?

1935’te Lefkoşa’da doğdu. 1961-1972 yıllarında Rauf Denktaş’ın özel kalemiydi. Daha sonraki yıllarda ise en önemli muhalifi oldu, Kıbrıs’ın bağımsızlığını savundu. 6 Temmuz 1996 günü evinin önünde vurularak öldürüldü. Kıbrıs’ın kuzeyinde, Türkiye’ye bağlı olarak görev yapan güvenlik makamlarının başlattığı soruşturma sonuç vermedi ve cinayeti kimin işlediği belirlenemedi. Eşi İlkay Adalı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine dava açtı. 31 Mart 2005’te mahkeme, cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etti. Cinayet, Adalı’nın ikon müzesi olarak bilinen, ‘paha biçilmez’ eski eserlerin yer aldığı St. Barnabas Manastırı’na silahlı bir baskınını araştırdığı günlere denk geldi. Baskın, 14 Mart 1996’yı 15 Mart’a bağlayan gece gerçekleşti; manastırdaki üç nöbetçiyi saf dışı edip bir odaya kilitleyen maskeli ve silahlı kişilerin neler çaldığı açığa çıkarılamadı. Adalı, baskından dokuz gün sonra, 23 Mart günü baskında ‘KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na bağlı araçların kullanıldığını açıkladı. Adalı, ölümünden iki gün önce meşhur ‘Sopa ve Sıpa’ yazısını kaleme almış, “Anavatan-Yavruvatan politikası, gelen Türk giden Türk, ölen Türk, öldüren Türk politikasını doğurmuştur” demişti (Yenidüzen Gazetesi’nden alınmıştır).