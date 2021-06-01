İstanbul’da metrolarda normal tarife akşam 10’a kadar

‘Normalleşme dönemi’yle birlikte İstanbul’daki metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre akşam 9’a kadar süren normal tarife akşam 10’a çekildi.
Metro İstanbul’un aktardığına göre sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı cumartesi de haftaiçi programına dahil edildi. Haftaiçi hatlarda sabah 6 ile akşam 10 saatleri arasında normal tarifeyle, akşam 10 ile gece 12 arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak.
Pazar günü ise sabah 6 ile gece 12 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak.
Pazar günü hizmet vermeyecek hatlar ise şöyle:
- M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro
- F1 Taksim-Kabataş füniküler
- T3 Kadıköy-Moda tramvay
- TF1 Maçka-Taşkışla teleferik
- TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik