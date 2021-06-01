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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da metrolarda normal tarife akşam 10’a kadar

‘Normalleşme dönemi’yle birlikte İstanbul’daki metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre akşam 9’a kadar süren normal tarife akşam 10’a çekildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Metro İstanbul’un aktardığına göre sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı cumartesi de haftaiçi programına dahil edildi. Haftaiçi hatlarda sabah 6 ile akşam 10 saatleri arasında normal tarifeyle, akşam 10 ile gece 12 arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak.

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Pazar günü ise sabah 6 ile gece 12 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak.

Pazar günü hizmet vermeyecek hatlar ise şöyle:

  • M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler
  • T3 Kadıköy-Moda tramvay
  • TF1 Maçka-Taşkışla teleferik
  • TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik 

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