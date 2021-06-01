Eğitim bakanı, yaz aylarındaki ‘yol haritası’nı paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yaz ayları boyunca açık kalacağını, isteğe bağlı telafi eğitimi yapılacağını belirtirken, birinci sınıf öğrencileri için okuma yazma taraması yapılacağını söyledi.

Okullardaki ilk ders zili bugün çaldı. (Fotoğraf: AA)

‘Kademeli normalleşme’ kapsamında bugün itibariyle ilkokullar ve ana sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitim başladı. Haftaya ise lise ve ortaokullarda isteğe bağlı eğitim başlayacak. Öğrencilere 18 Haziran’da karne verilecek, telafi eğitim 2 Temmuz’a kadar sürecek.

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Yeni döneme ilişkin bilgi veren Selçuk, yaz dönemiyle, bakanlığın bir buçuk yıl sürecek ulusal destekleme dönemine girdiğini, her okulun öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirleyeceğini belirterek, “Okullar Ulusal Destekleme Programı (UDEP) kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak” dedi.

Eğitim bakanı, okulların 2 Temmuz’dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını ifade etti.

Selçuk, yaz boyu okullarda öğrencilerin ağırlanacağını, isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilere de akademik programlar sunabileceklerini kaydetti.

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Bakan, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını, bu taramaların sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacağını dile getirdi.

Selçuk, şunları söyledi: “Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek.”