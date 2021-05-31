Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yarın ilkokullarda, haftaya ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: “Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.”

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yine yarından itibaren haftanın beş günü tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim yapılacak.

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Okullar 2 Temmuz’da kapanacak.

Kabine toplantısında haziran ayı boyunca ‘kademeli normalleme’ sürecine ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılının 3 Eylül itibarıyla başlayacağını söylemişti.

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‘Kademeli normalleşme’ye devam

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