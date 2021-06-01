Paris restoranından ‘kımıl kımıl’ bir menü: Un kurtlu salata, çikolata kaplı çekirge…

Fransa’da bir restoran ‘geleceğin gıdası’ olarak görülen böceklerle hazırladığı yemekleri servis ediyor.

Fotoğraflar: Reuters

Un kurtlu salata, sebze yatağında çıtır böcek, çikolata kaplı çekirge… İlk başta kulağa iştah açıcı gelmese de Paris’te bir restoran bu böceklerle gözlere hitap eden ‘fine dining’ tabaklar çıkarıyor.

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Un kurdu (tenebrio molitor) Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) insan gıdası olarak onayladığı ilk böcek olmuştu. Bu yılın başında alınan kararla bir tür böcek larvası olan un kurdunun bütün olarak ya da öğütülerek kullanımında makarnadan ekmeğe sostan bisküviye birçok gıdanın içinde sofralarda yerini almasının önü açılmıştı.

Şef Laurent Veyet restoranı Inoveat’in menüsünde ‘yeni başlayanlar için ideal’ diye tanımladığı yemek un kurdu tozundan yapılmış sote böcek larvasıyla servis ettiği makarna için “Sevmedim diyen çok az insan çıkar” diyor.

İki kızıyla restoranın böcekli yemekleri tatmaya gelen Soheil Ayari “Yediğim yemeğin arkasındaki konseptin farklı olması dışında geleneksel bir restoranda gibi hissediyorum. Gerçekten her zaman yediğimiz yemekten farkı yok” diyor. Küçük kızı da lezzetini onaylayarak çevre dostu olmasına vurgu yapıyor

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Protein, yağ ve lif bakımından zengin olan un kurtları ve genel anlamda böcekler sürdürülebilir ve düşük karbon emisyonlu bir beslenme şekli olduğundan geleceğin gıdası olarak nitelendiriliyor.