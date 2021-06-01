Yedi yaşındaki çocuk, kız kardeşi ve babasına yardım çağırmak için bir saat yüzüp karaya ulaştı

ABD’nin Florida eyaletinde, yedi yaşında bir çocuk, akıntıya kapılan babası ve dört yaşındaki kız kardeşine yardım çağırmak için bir saat yüzerek kıyıya ulaştı.

Fotoğraf: CNN International

Jacksonville kentinde yaşayan Steven Poust, iki çocuğunu alarak teknesine atladı ve St. Johns Nehri’ne yüzmeye gitti. Genelde teknenin arka kısmında can yeleğiyle yüzen kızı Abigail kuvvetli akıntı nedeniyle sürüklenmeye, tekneden uzaklaşmaya başladı. Yedi yaşındaki ağabeyi Chase atladı suya kardeşine yardım etmek için; peşlerinden de Steven Poust.

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Steven Poust, akıntıda işlerinin zor olduğunu, çocukların ikisini birden sudan çıkarmasının imkansız olduğunu fark edince Chase’ten yardım çağırmasını istedi. O, kızının daha fazla sürüklenmesini engellemeye çalışırken Chase karaya çıkmak için yüzmeye başladı.

Chase’in kıyıya varması bir saat sürdü. Karaya çıkınca en yakındaki evin kapısını çalıp babası ve kız kardeşinin akıntıyla boğuştuklarını söyledi. Jacksonville İtfaiyesi arama-kurtarma timine haber verildi. Ekipler, Steven Poust ve kızı Abigail’in bulundukları noktaya ulaşıp onları sudan çıkardı.

Üçü de hastanede kontrolden geçirildi; sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Yerel basın, Chase’i ‘kahraman’ ilan etti.